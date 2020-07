Magdeburg/Halle (dpa/sa) - Für illegal abgelagerten Müll an Autorast- und Parkplätzen wurden in Sachsen-Anhalt 2019 mehr als 1,13 Millionen Euro ausgegeben. Das geht aus der Antwort des Verkehrsministeriums auf eine kleine Anfrage der Grünen hervor, über die die Mitteldeutsche Zeitung (Dienstag) berichtet. Erfasst wurden die Kosten für das Einsammeln an Bundesautobahnen, Bundes- und Landstraßen. Sie haben sich demnach seit 2014 von rund 534 000 Euro mehr als verdoppelt.

Die Menge des gesammelten Mülls wird nach Angaben des Ministeriums nicht erfasst. Bußgelder seien im angefragten Zeitraum seit 2014 nicht verhängt worden: "Es gab in den letzten Jahren zum Teil Anzeigen bei der Polizei gegen Unbekannt, diese brachten jedoch keinen Erfolg", heißt es in der Antwort. Auch die Ordnungsämter der Kommunen hätten die Verursacher nicht ermitteln können.

Antwort auf Kleine Anfrage