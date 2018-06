Bamberg (dpa) - Sieben weitere Traditionen und Techniken sind offiziell in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen worden. Das Historienspektakel "Landshuter Hochzeit" ist demnach eine ebenso besondere Kulturform wie die Amateurmusik in Baden-Württemberg oder der Pfingsttanz in der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra in Sachsen-Anhalt. Bei einer Feierstunde in Bamberg haben die Verantwortlichen am Freitag ihre Urkunden erhalten.

"Die Vielfalt an kulturellen Traditionen und Ausdrucksformen in Deutschland ist sehr beeindruckend", erklärte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU). "Umso wichtiger ist es, dass wir diesen Schatz bewusst machen, ihn pflegen, aber auch neu interpretieren und innovativ weiterentwickeln."

Zu den Neueinträgen in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes zählen außerdem die Spergauer Lichtmeß in Sachsen-Anhalt, das Festspiel "Further Drachenstich" in Bayern sowie künstlerische Drucktechniken, die in ganz Deutschland gepflegt werden. Außerdem dabei: das Bauhüttenwesen. Dom- und Münsterbauhütten würden Wissen und Bräuche über Bau und Erhalt von Großkirchen seit Jahrhunderten weitergeben, hieß es bei der deutschen Unesco-Kommission.

Bei deren 78. Hauptversammlung in Bamberg wurde die frühere Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Maria Böhmer (CDU) zur neuen Präsidentin der Deutschen Unesco-Kommission gewählt. Mit Böhmer übernehme "eine kundige und bestens vernetzte Fürsprecherin für Kultur und Bildung" das Amt, erklärte Grütters.

Seit 2003 unterstützt die Unesco den Erhalt von Kulturformen wie Handwerkstechniken oder Brauchtum. Auf der internationalen Liste sind 470 solcher schützenswerten Formen verzeichnet, darunter drei aus Deutschland: die Idee der Genossenschaft als Wirtschaftsform, der Orgelbau und die Orgelmusik sowie das Falknereiwesen.

Staaten, die der Unesco-Konvention zum immateriellen Kulturerbe beigetreten sind, pflegen außerdem ein eigenes nationales Verzeichnis. Deutschland hat hier nun 79 Einträge aufgenommen.

