Halle (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt leben immer mehr Kinder in Pflegefamilien. Im vergangenen Jahr kümmerten sich 1922 solcher Pflegeeltern um 2718 Kinder, wie das Landesverwaltungsamt am Donnerstag in Halle mitteilte. Im Jahr zuvor waren es 2566 Kinder, die in 1806 Pflegefamilien lebten. "Zwar sind die Zahlen in den letzten Jahren auf beiden Seiten insgesamt angestiegen, aber alle Fachleute sind sich einig: wir müssen noch mehr tun, um liebevolle Pflegeeltern zu finden, die Kindern ein stabiles zu Hause bieten können", erklärte Thomas Pleye, Präsident des Landesverwaltungsamtes.

Es sei festzustellen, dass sich die Corona-Pandemie mit Kontaktbeschränkungen, den Lockdowns, Jugendämtern ohne Sprechzeiten oder Schulschließungen nicht negativ auf die Zahlen ausgewirkt habe, so der Behördenchef weiter. Erwartbar sei das nicht gewesen. "Wenn dann in einer solchen Krisensituationen Familien bereit sind, eine Pflegschaft für ein Pflegekind zu übernehmen, dann sehe ich auch in unserer gemeinsamen Arbeit mit den Landkreisen und kreisfreien Städten den richtigen Fokus gesetzt."

© dpa-infocom, dpa:210311-99-777072/2