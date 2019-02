Der Bundesadler hängt am Eingang zur Zentralen Aufnahmestelle für Asylbewerber in Halberstadt. Foto: Jan Woitas/Archiv Jan Woitas

Magdeburg (dpa/sa) - Die Zahl der Asylsuchenden in Sachsen-Anhalt hat 2018 den niedrigsten Wert der vergangenen sechs Jahre erreicht. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wurden in der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber des Landes in Halberstadt 2850 Menschen aufgenommen, im Jahr zuvor waren es noch rund 3400 gewesen. Der Höhepunkt der Migrationswelle war 2015 erreicht worden mit damals mehr als 34 000 Hilfesuchenden. Die Zahl der ausreisepflichtigen Menschen ist ebenfalls deutlich zurückgegangen.

Über Details der Migrationsentwicklung und die Bemühungen des Landes, Ausreisepflichtige in ihre Herkunftsländer zurückzubringen, informiert Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) heute in Magdeburg.