Naumburg (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt verrichten immer weniger Verurteilte gemeinnützige Arbeit, um einer kurzen Haftstrafe zu entgehen. Im vergangenen Jahr nutzten 637 Menschen dieses Angebot und damit 5,6 Prozent weniger als noch 2018, wie aus einer Statistik der Generalstaatsanwaltschaft Naumburg hervorgeht. Sprecher Klaus Tewes sagte, damit habe sich der Trend der Vorjahre fortgesetzt. Leistet ein Verurteilter Arbeitsstunden, hat sich seine Ersatzfreiheitsstrafe, die er nicht zahlt, erledigt. So seien im vergangenen Jahr landesweit 26 043 Hafttage eingespart worden - in der Summe mehr als 71 Jahre.