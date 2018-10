Halle/Gerbstedt (dpa/sa) - Die Polizei hat einen Mitte Oktober in Handschellen geflohenen Mann gefasst. Der 27-Jährige war wegen Diebstahls per Haftbefehl gesucht worden. Er sei am Morgen in derselben Wohnung in Gerbstedt (Mansfeld-Südharz) gestellt worden, in er schon einmal vor rund zwei Wochen festgenommen werden sollte, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Die erneute Festnahme in der Wohnung einer Bekannten sei unspektakulär verlaufen.

Der 27-jährige war Mitte Oktober bei seiner Festnahme entwischt, als er schon Handschellen trug. Während die Beamten einen Hund in ein anderes Zimmer einsperren wollten, nutzte der Mann die Gelegenheit und machte sich davon.

Nun wurde er erwischt, nachdem er ein Auto vor der Wohnung seiner Bekannten parkte, mit dem er mutmaßlich einen Tankbetrug begangen hatte. Der Wagen fiel Streifenpolizisten auf. Bei seiner neuerlichen Festnahme hatte der Mann die Handschellen nicht mehr. Wie er sie losgeworden ist, konnte die Sprecherin nicht sagen.