Halle (dpa/sa) - Die Industrie in Sachsen-Anhalt hat erneut ein kräftiges Umsatzwachstum verzeichnet. Im Schnitt legte der Umsatz im vorigen Jahr um 5,6 Prozent auf 39,3 Milliarden Euro zu, wie das Statistische Landesamt am Montag unter Berufung auf vorläufige Daten mitteilte. Im Jahr 2017 lag das Plus bei 3,9 Prozent. Die Entwicklung sei überdurchschnittlich gut, teilten die Statistiker mit. Bundesweit sei nur in Rheinland-Pfalz eine größere Dynamik verzeichnet worden.

Das Plus ist den Statistikern zufolge vor allem der guten Entwicklung in der Mineralölverarbeitung zu verdanken. In diesem Bereich ist vor allem die Total-Raffinerie in Leuna prägend, die früheren Angaben zufolge rund 1300 Tankstellen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mit Kraftstoff versorgt. Im Jahr 2017 setzte Total in Leuna 4,25 Milliarden Euro um und ist laut Ranking der Norddeutschen Landesbank das mit Abstand umsatzstärkste Unternehmen im Land.

Die im Land stark vertretene Nahrungsmittelindustrie musste den Angaben zufolge hingegen ein Umsatzminus von 5,7 Prozent hinnehmen. Der gesamte sachsen-anhaltische Industriesektor legte demnach nicht nur beim Umsatz zu, auch die Zahl der Beschäftigten wuchs im Jahresschnitt um 2,2 Prozent auf rund 112 000.

Mitteilung des Statistischen Landesamts