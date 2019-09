Magdeburg (dpa/sa) - Eine Initiative gegen den Lehrermangel in Sachsen-Anhalt sieht ihre Forderungen bislang nicht erfüllt und will deshalb ein Volksbegehren starten. Die Aktivitäten und Reaktionen der Landesregierung und des Bildungsministeriums seien seit der Sammlung von 100 000 Unterschriften vor knapp zwei Jahren hinter den Erwartungen zurückgeblieben, teilte das Bündnis "Den Mangel beenden! - Unseren Kindern Zukunft geben!" am Freitag mit. Deshalb wolle das Bündnis nun in die Offensive gehen. Die Ideen und Inhalte sowie den zeitlichen Rahmen wollen die Beteiligten am kommenden Dienstag in Magdeburg vorstellen.

Bei einem Volksbegehren haben die Wahlberechtigten die Möglichkeit, die Gesetzesinitiative zu ergreifen. Voraussetzung ist laut dem Landtag zunächst ein Antrag bei der Landesregierung auf Durchführung des Volksbegehrens mit der Unterstützung von 6000 Bürgern per Unterschrift. Wenn es als rechtlich zulässig eingestuft sei, müsse es von mindestens neun Prozent der Wahlberechtigten unterstützt werden. Der Landtag muss dann über den eingebrachten Gesetzentwurf beraten.

