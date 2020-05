Magdeburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht blickt mit Sorge auf die Demonstrationen gegen die Corona-Beschränkungen. "Wir nehmen das schon sehr ernst, weil es in der Tat extremistische Bestrebungen gibt, die versuchen, das bürgerliche Spektrum an sich zu binden", sagte der CDU-Politiker am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Der Verfassungsschutz beobachte schon seit einigen Wochen die Entwicklung im Land. Schwerpunkt sei Halle, wo es wiederkehrende Demos mit einen stadtbekannten Rechtsextremen gebe, bei der sich auch Bürgerliche einreihten. "Wir sehen ein erhebliches Dynamisierungspotenzial."

Mit besonderer Sorge blickten die Sicherheitsbehörden auf jene Demonstranten, die bisher nicht politisch vorgeprägt seien, jetzt aber glaubten, die Corona-Pandemie sei eine Lüge, damit der Staat die Freiheitsrechte eindämmen könne, erklärte Stahlknecht. "Aus meiner Sicht sind viele fast schon wahnhaft und schwer vom Gegenteil zu überzeugen." Deutschlandweit gibt es mittlerweile Demonstrationen, bei denen Hunderte oder auch Tausende gegen die Corona-Einschränkungen protestieren.