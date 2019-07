Magdeburg (dpa/sa) - Innenminister Holger Stahlknecht tourt in den kommenden Tagen durchs Land, um Gespräche mit den Sachsen-Anhaltern zu führen. Seine Tour beginnt der CDU-Politiker am Montag (ab 9.00 Uhr) im Burgenlandkreis im Süden des Landes. Auf dem Programm stehen Besuche bei Unternehmen, Vereinen und Organisationen in Teuchern, Weißenfels, Laucha, Nebra und Naumburg. Im Mittelpunkt der Tour sollen Menschen stehen, die sich vor Ort engagieren, wie Stahlknecht vorab mitteilte.

Bis zum 9. August stehen noch Stationen in Magdeburg, im Saalekreis sowie in den Landkreisen Mansfeld-Südharz, Jerichower Land, Stendal und Börde auf dem Plan des Ministers. Vorgesehen sei ein Austausch mit Kameraden der Feuerwehren, Unternehmen, Vertretern von Kultureinrichtungen, Stiftungen und Kirchen, hieß es.