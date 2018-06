Petra Grimm-Benne (SPD), Ministerin für Arbeit, Soziales und Integration des Landes Sachsen-Anhalt. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/Archiv

Klaus-Dietmar Gabbert

Die kultuelle Vielfalt in Sachsen-Anhalt ist so groß wie nie. In den letzten Jahren sind besonders viele Zuwanderer ins Land gekommen. Große Anstrengungen bei der Integration waren und sind nötig. Zeit für eine Bilanz.

Magdeburg (dpa/sa) - Beratung für alle Lebenslagen, Therapieangebote für Traumatisierte oder interkulturelles Lernen in Kitas und Schulen: Die Angebote für die Integration von Zugewanderten in Sachsen-Anhalt sind vielfältig. Wie genau es um die gesellschaftliche Integration der Menschen mit Migrationshintergrund steht und welche Aufgaben noch bevorstehen, zeigt der Integrationsbericht des Landes Sachsen-Anhalt. Die Ministerin für Arbeit, Soziales und Integration, Petra Grimm-Benne (SPD) wird den Bericht heute (09.30 Uhr) in Magdeburg vorstellen. Er umfasst die Jahre 2011 bis 2016. Das Sozialministerium erklärte vorab, die Landesregierung wolle mit dem Bericht auch die großen Anstrengungen besonders der Ehrenamtlichen, der Vereine und Wohlfahrtsverbände darstellen und würdigen. Integrationsbericht Sachsen-Anhalt aus dem Jahr 2010

Schlagwörter zum Thema: Sachsen-Anhalt | Integration |