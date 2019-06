Magdeburg (dpa/sa) - Unternehmensnachfolger in Sachsen-Anhalt holen sich häufiger Unterstützung bei der landeseigenen Investitionsbank (IB). Im vorigen Jahr wurden 56 Vorhaben finanziert, wie die Bank am Donnerstag mitteilte. Das waren mehr als doppelt so viele wie 2017. Im gleichen Zeitraum hat sich die Fördersumme für Nachfolgeideen auf 19,52 Millionen Euro nahezu vervierfacht.

Es gebe deutlich mehr Fälle, in denen die Übergabe von Unternehmen anstehe, begründete IB-Chef Marc Melzer den deutlichen Anstieg. Er rechne damit, dass der Trend auch in den nächsten Jahren anhalten werde. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres unterstützte die IB bereits 28 Vorhaben und damit zwei mehr als im kompletten Jahr 2017.

Nach einer Gründungswelle Anfang der 1990er Jahre kommen jetzt viele langjährige Firmenchefs ins Rentenalter und suchen einen Nachfolger für ihren Chefsessel. In Sachsen-Anhalt stehen nach Schätzungen von Wirtschaftsforschern und Kammern jährlich Hunderte Nachfolgen an.