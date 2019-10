Magdeburg/Halle (dpa) - Der Dachverband islamischer Gemeinden in Sachsen-Anhalt hat die Anschläge von Halle auf das Schärfste verurteilt. "Wir sind entsetzt und empört über die feigen und ?kriminellen Terror-Taten", hieß es in einer via Facebook verbreiteten Erklärung am Donnerstag. Besonders habe die Gemeinden der Angriff auf die Synagoge schockiert, wo Menschen ihre seelische Ruhe finden sollten.

"Wir werten dieses Attentat am jüdischen Feiertag als politisch motivierten ?Terroranschlag", erklärte der Dachverband. "Terroristen wollen die Gesellschaft spalten und Hass ?und Gewalt in unsere Bevölkerung bringen." Der Vorstand rief alle Menschen in Deutschland dazu auf, sich gegen ?Rechtsextremismus zu stellen - gleichsam ob ?Juden, Christen, Muslime oder religionsfreie Mitbürger.

Erklärung Dachverband islamischer Gemeinden Sachsen-Anhalt