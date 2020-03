Meisdorf (dpa/sa) - In einem Wald bei Meisdorf am östlichen Harzrand hat ein Jäger den Leichnam eines Mannes gefunden. Den Fund machte er am Sonntagnachmittag, wie die Polizei am Montag in Halberstadt mitteilte. Die Ermittlungen zur Identität des Toten laufen. Es werden Zusammenhänge zu aktuellen Vermisstenfällen geprüft. Ersten Erkenntnissen zufolge schließt die Polizei nicht aus, dass es sich bei dem Gefundenen um einen vermissten Mann aus Harzgerode handelt.