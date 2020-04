Magdeburg (dpa/sa) - Das Spezialeinsatzkommando (SEK) Sachsen-Anhalt ist im vergangenen Jahr zu 124 Einsätzen ausgerückt. Das waren neun mehr als im Jahr 2018, wie das Landeskriminalamt (LKA) in Magdeburg der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Alarmiert wurden die spezialisierten Beamten vor allem bei Bedrohungslagen im Zusammenhang mit Drogenkriminalität, Verstößen gegen das Waffengesetz und Raubstraftaten. Auch am Tag des Halle-Anschlags am 9. Oktober rückten die Spezialisten aus. Ihre Schusswaffen nutzten die Einsatzbeamten den Angaben zufolge nur zweimal bei den Einsätzen. Die Schüsse hätten sich gegen Kampfhunde gerichtet.