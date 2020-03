Eine 3D-Darstellung eines Coronavirus. Foto: Uncredited/Centers for Disease Control and Prevention/AP/dpa/Archivbild Uncredited

Jessen/Wittenberg (dpa/sa) - Ein 76 Jahre alter, mit dem Coronavirus infizierter Bewohner eines Jessener Pflegeheimes ist in der Nacht zum Sonntag in einem Krankenhaus gestorben. Der Mann habe multiple schwere Vorerkrankungen gehabt, teilte der Landkreis Wittenberg mit. In dem Jessener Pflegeheim sei die Zahl der Corona-Fälle von 11 auf 19 gestiegen, zudem seien sieben Mitarbeiter erkrankt. Zwei Bewohner seien weiter zur Beobachtung im Krankenhaus. Laut einer Landkreissprecherin leben insgesamt etwa 100 Menschen in dem Jessener Pflegeheim.

Jessen (Elster) mit den Ortsteilen Jessen und Schweinitz steht seit Donnerstag und Quarantäne, weil dort besonders viele Corona-Fälle nachgewiesen worden sind. Im gesamten Landkreis Wittenberg waren am Sonntagnachmittag 80 Infektionen nachgewiesen, weit über die Hälfte in Jessen. Die rund 8000 Bewohner der beiden betroffenen Ortsteile dürfen sich nur in ihren Wohnungen und auf ihren eigenen Wohngrundstücken aufhalten. Zur Selbstversorgung dürfen sie sich auf dem kürzesten Weg etwa zum Einkaufen bewegen.