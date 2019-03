Magdeburg (dpa/sa) - Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg muss voraussichtlich mehrere Wochen auf Kapitän Christian Beck verzichten. Der Stürmer erlitt am Freitagabend beim 0:1 gegen den MSV Duisburg Frakturen am Jochbein und der Augenhöhle. Das teilte der Verein am Samstag im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Beck, der mit einer Gehirnerschütterung in einem Duisburger Krankenhaus liegt, werde am Montag operiert.

Der 29-jährige Beck war mit dem späteren Siegtorschützen Enis Hajri nach einem Eckstoß zusammengeprallt und musste bereits in der 24. Minute mit einer stark blutenden Platzwunde am Kopf vom Platz. "Wir hoffen, dass es Christian bald besser geht und er wieder nach Hause kommt", sagte Vereinssprecher Norman Seidler.

2. Bundesliga

Homepage 1. FC Magdeburg

Facebook 1. FC Magdeburg

Twitter 1. FC Magdeburg

Youtube 1. FC Magdeburg