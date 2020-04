Halle (dpa/sa) - Der 65 Jahre alte Bernd Mutschke hat ein seltenes Jubiläum gefeiert: Der Hallenser spendete am Donnerstag zum 500. Mal Thrombozyten, wie das Universitätsklinikum Halle am Freitag mitteilte. Die Thrombozyten - auch Blutplättchen genannt - seien für die Blutgerinnung und die Immunabwehr von großer Bedeutung, hieß es. Viele Patienten, die an Krebs oder ähnlichem erkrankt seien, könnten Thrombozyten nicht mehr nachbilden und seien auf eine Transfusion mit gespendeten Blutplättchen angewiesen.

Bei der Thrombozytenspende wird dem Spender den Angaben zufolge zunächst Blut entnommen, das dann in einem ähnlichen Verfahren wie bei der Plasmaspende in die einzelnen Bestandteile zerlegt wird. Die Thrombozyten werden aus dem Blut gefiltert und die restlichen Blutbestandteile direkt zurückgeführt. Das Verfahren dauert laut Klinikum etwa eine Stunde.