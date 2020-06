Aschersleben (dpa/sa) - Sachsen-Anhalts älteste Stadt, Aschersleben im Salzlandkreis, feiert in diesem Jahr mehrere Jubiläen. Im Mittelpunkt steht eine Jubiläumsausstellung. Die Schau "WUNDERvolle Zeiten" ist von heute an im Museum der Stadt zu sehen. Präsentiert werden unter anderem sogenannte Wunderkammerschränke, die mit historischen oder kuriosen Dingen gefüllt sind. Bei den "Wunderkammerschränken" handelt es sich tatsächlich um alte Schränke, die eigens für die Schau gekauft worden sind. Ein anderer Teil der Ausstellung zeige die Entwicklung der "Drive Thru Gallery" mit überdimensionalen Kunstwerken entlang den Hauptstraßen der Stadt.

Die Freiluftgalerie war zur Landesgartenschau und der Internationalen Bauausstellung (IBA) im Jahr 2010 ins Leben gerufen worden. Im Mai wurden nach mehrjähriger Pause wieder drei neue Werke aufgehängt. Dank Landesgartenschau und IBA hat die Stadt nach Auskunft der Aschersleber Kulturanstalt vor zehn Jahren ein neues Gesicht bekommen und setzt den Wandel im Stadtbild konsequent fort. Gefeiert wird aber auch der Majorananbau.

Seit 130 Jahren wächst das "Wurstkraut" rund um Aschersleben - eines der größten zusammenhängenden Anbaugebiete in Europa. Dafür verwandelt sich der Museumshof in einen Kräutergarten. Bis zum 10. Januar 2021 kann die Jubiläumsausstellung besucht werden.

Museum Aschersleben