Stendal (dpa/sa) - Die Bundespolizei hat am Stendaler Bahnhof zwei Jugendliche mit täuschend echt aussehenden Plastikpistolen gestoppt. Selbst für Kenner seien die sogenannten Anscheinwaffen kaum von echten Pistolen zu unterscheiden gewesen, teilten die Beamten am Donnerstag mit. Waffen und zugehörige Plastikmunition wurden bei der Kontrolle am Mittwoch sichergestellt. Die 15 und 17 Jahre alten Jugendlichen erwartet eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit, weil die Plastikpistolen nicht in der Öffentlichkeit mit sich geführt werden dürfen.

Mitteilung der Bundespolizei