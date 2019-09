Halle (dpa/sa) - Drei Kinder im Alter von sieben bis neun Jahren sind in Halle von einem Jugendlichen bedroht und angegriffen worden. Sie seien am Donnerstagnachmittag auf dem Heimweg gewesen und dabei von einem etwa 13-Jährigen angehalten worden, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Der mutmaßliche Täter forderte Geld von ihnen und zückte dabei ein Taschenmesser. Des Weiteren schlug er dem Neunjährigen ins Gesicht, der dadurch eine Platzwunde an der Unterlippe erlitt. Dann floh der Jugendliche. Die polizeiliche Suche nach ihm sei bisher erfolglos geblieben, sagte der Sprecher. Der Neunjährige wurde vor Ort medizinisch behandelt. Die Kinder wurden anschließend der Obhut ihrer Eltern übergeben.