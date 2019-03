Halle (dpa/sa) - Ein 17-Jähriger ist in Halle bei einem Streit mit einem Messer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, waren laut Zeugen zwei Gruppen mit insgesamt 26 Menschen am Freitag in Halle-Neustadt in Streit geraten. Sie hätten sich gegenseitig provoziert. Worum es dabei ging, sei unklar. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nicht. Die Polizei ermittelt, ob ein 16-Jähriger an der Tat nahe des Einkaufszentrums an der Eselsmühle beteiligt war, und sucht nach weiteren Zeugen.