Blaulicht an einem Polizeiauto. Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolbild Patrick Pleul

Magdeburg (dpa/sa) - Ein Jugendlicher ist in Magdeburg von zwei Bekannten überfallen worden. Die beiden ebenfalls jugendlichen Verdächtigen hätten den Jungen am Mittwochnachmittag getreten, geschlagen, mit einem Messer bedroht und seine Wertsachen gefordert, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Als der Überfallene ihnen sein Handy und eine Tasche gab, flüchteten die Räuber den Angaben zufolge.

Der Jugendliche ging zur Polizei und erstattete Anzeige. Die Beamten fassten die mutmaßlichen Täter, verhörten sie und übergaben sie danach ihren Eltern. Der Ausgeraubte bekam sein Handy und seine Tasche zurück.