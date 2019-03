Halle (dpa/sa) - Nach dem Fund einer toten Frau in Halle wird am Dienstag das Obduktionsergebnis erwartet. Die Untersuchung der Leiche, die am Sonntag in einer Wohnung entdeckt wurde, sei für Montag geplant, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Demnach laufen die Ermittlungen wegen eines Tötungsdelikts. Eine Freundin hatte die leblose 26-Jährige in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses entdeckt. Nähere Angaben zu den Umständen machten die Ermittler zunächst nicht.