Halle (dpa/sa) - In Halle ist am Sonntag eine Frau tot in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses entdeckt wurden. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler von einem "Tötungsverbrechen" aus, wie es am Abend in einer Mitteilung hieß. "Bei der Toten handelt es sich um eine 26-Jährige, welche in Afghanistan geboren ist und seit geraumer Zeit in Halle (Saale) wohnte." Am Mittag hatte eine Freundin die leblose Frau entdeckt. Die Ermittlungen laufen. Die Leiche wurde zur Obduktion in ein rechtsmedizinisches Institut gebracht, um die Todesursache festzustellen. Mehr wurde am Sonntag zunächst nicht bekannt.