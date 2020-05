Magdeburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalts Landesregierung will in Magdeburg weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen beschließen. Das schwarz-rot-grüne Kabinett entscheidet am Samstag (ab 10.00 Uhr) unter anderem darüber, wie stark die strengen Kontaktbeschränkungen gelockert werden. Seit sechs Wochen dürfen die Sachsen-Anhalter nur mit einer Person unterwegs sein, die nicht mit ihnen in einem Haushalt lebt. Zudem geht es um die Öffnung von Spielplätzen, die umstrittene Schließungsanordnung für Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche sowie Auflagen, unter denen Gottesdienste in Kirchen, Synagogen und Moscheen möglich sind.

Die Regierung hat seit Mitte März mehrfach strenge Beschränkungen verordnet, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus einzudämmen. Die aktuelle Verordnung läuft in der Nacht zu Montag aus und soll durch eine neue ersetzt werden. Klar ist bereits, dass der Betrieb an Schulen und Kitas dann deutlich ausgeweitet wird und auch Friseure, Kosmetiksalons, Museen und Bibliotheken wieder öffnen dürfen.