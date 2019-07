Halle (dpa/sa) - Die Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau legt heute in Halle ihren Konjunkturbericht für das zweite Quartal 2019 vor. Dafür wurden zahlreiche Unternehmen dazu befragt, wie sie ihre aktuelle Lage einschätzen und was sie in den kommenden Monaten erwarten, wie ein Sprecher mitteilte. Ein wichtiges Thema sei für Unternehmer der Strukturwandel aufgrund des geplanten Kohleausstiegs der Bundesregierung. In Sachsen-Anhalt ist der Braunkohleförderer Mibrag (Zeitz) im Landessüden größter Arbeitgeber. Die IHK Halle-Dessau vertritt 56 000 Firmen. Die IHK Magdeburg stellt ihren Konjunkturbericht für den Norden des Landes Ende Juli vor.

