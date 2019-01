Halle/Magdeburg (dpa/sa) - Die Unternehmen in Sachsen-Anhalt blicken laut einer gemeinsamen Umfrage der Industrie- und Handelskammern (IHK) skeptisch in die Zukunft. Anders als in den zwei Jahren zuvor seien die Pessimisten in der Mehrheit, der konjunkturelle Höhenflug sei zunächst vorbei, teilten die IHK Halle-Dessau und Magdeburg am Mittwoch mit. Ein wesentlicher Grund für die eingetrübte Stimmung der Firmen sei fehlendes Personal. So schätzten zwei Drittel oder 64 Prozent der rund 1000 befragten Unternehmen den Fachkräftemangel als größtes Risiko für die weitere wirtschaftliche Entwicklung ein. Hinzu kämen globale Risiken sowie steigende Arbeits- und Energiekosten.

