Magdeburg (dpa/sa) - Im Kampf gegen den Borkenkäfer will die Bundeswehr Anfang nächster Woche die Lage im Harz erkunden. Das sagte ein Sprecher des Magdeburger Innenministeriums der Deutschen Presse-Agentur. Nach einer Auswertung der vorgefundenen Situation könne zeitnah der eigentliche Einsatz gegen die Käferplage starten.

Die Soldaten sollen dabei helfen, befallene Bäume zu erkennen und zu entfernen. In Sachsen ist das Militär bereits im Einsatz. Auch anderen Bundesländern hatte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) Unterstützung gegen den Borkenkäfer zugesagt. Nach einigen Vorgesprächen zwischen der schwarz-rot-grünen Landesregierung, dem Landeskommando und den Waldbesitzern hat Sachsen-Anhalt die Hilfe inzwischen auch offiziell beantragt.

Der Borkenkäfer konnte sich nach schweren Sturmschäden im vorigen Jahr und lang anhaltender Trockenheit in vielen reinen Fichtenwäldern rasant ausbreiten. Vertreter der privaten Waldbesitzer sprechen von einer Katastrophe. In Sachsen-Anhalt ist vor allem der Harz betroffen. Dort soll die Bundeswehr zuerst beim Beseitigen befallener Bäume helfen. Im Anschluss sollen die Soldaten in Waldgebieten bei Zerbst (Anhalt-Bitterfeld) sowie im Kreis Wittenberg im Einsatz sein.

Profitieren sollen Kommunen und private Waldbesitzer. Ein Einsatz der Bundeswehr im landeseigenen Wald ist laut einer Sprecherin des Umweltministeriums nicht vorgesehen. Auch der Nationalpark Harz ist ausgenommen. Dort werden Eingriffe des Menschen auf ein Minimum begrenzt. Nur um den Nationalpark wird in einer Hunderte Meter breiten Schneise Schadholz weggeräumt.