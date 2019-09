Kandidaten für den SPD sitzen während der ersten SPD-Regionalkonferenz in der Congresshalle auf der Bühne. Foto: Oliver Dietze Oliver Dietze

Bernburg (dpa) - Die SPD setzt ihre Vorstellungstour der Kandidaten für den Bundesvorsitz an der ersten ostdeutschen Station fort. Heute werden die sieben Duos und ein Einzelbewerber in Bernburg erwartet. Es ist nach Saarbrücken und Hannover die dritte von 23 geplanten Regionalkonferenzen. Drei Stunden Zeit haben die Bewerber, um sich und ihre Positionen deutlich zu machen. Es gibt eine Vorstellungsrunde, eine Gesprächsrunde mit Moderator und die Möglichkeit für Fragen aus dem Publikum.

Vor drei Monaten war Andrea Nahles vom Bundesvorsitz zurückgetreten. Der Parteivorstand beschloss, dass auch ein Duo die Partei führen kann und die Mitglieder das Wort haben sollen. Es folgt eine Mitgliederbefragung online und per Brief. Die Delegierten des SPD-Parteitags im Dezember in Berlin sollen den neuen Vorsitz dann bestätigen.

SPD zum Verfahren der Vorsitzendenwahl