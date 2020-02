Magdeburg (dpa) - Der 1. FC Magdeburg hat in der 3. Fußball-Liga einen Befreiungsschlag gelandet und den langersehnten ersten Sieg in diesem Jahr gefeiert. Das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz gewann am Samstag 6:2 (2:1) gegen Schlusslicht Carl Zeiss Jena. Daniele Gabriele (7. Minute) und Aytac Sulu (58.) trafen für die Gäste, Christian Beck (25./74.), Marcel Costly (30.), Jürgen Gjasula (70./Foulelfmeter) und Sirlord Conteh (79./89.) für den FCM.

Nach kurzer Abtastphase führten die Gäste. Eine Flanke von Julian Günther-Schmidt konnten drei Magdeburger nicht verhindern, Gabriele hatte im Strafraum keine Probleme. Danach tat sich der FCM gegen defensive Jenaer schwer. Nach einer Ecke von Timo Perthel traf Kapitän Beck zum Ausgleich. Die nächste Perthel-Ecke brachte die Führung: Costly traf am langen Pfosten.

Nach der Pause wurde das Spiel hektischer. Beiden Teams merkte man an, dass dieses Spiel unbedingt gewonnen werden musste. Nach einem Freistoß von Nico Hammann glich Jena aus: Sulu traf per Kopf. Die erneute Magdeburger Führung erzielte Gjasula per Elfmeter nach Foul an Conteh. Kurz darauf erhöhte Beck mit einem überlegten Abschluss ins kurze Eck. Danach boten sich Räume zum Kontern, die Conteh zu weiteren Treffern nutzte.

