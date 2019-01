Schüler arbeiten in einem Klassenraum einer Grundschule an Computern. Foto: Friso Gentsch/Archiv Friso Gentsch

Möckern (dpa/sa) - Bundesbildungsministerin Anja Karliczek kommt heute zu einem Besuch nach Sachsen-Anhalt. Gemeinsam mit ihrem Magdeburger Amtskollegen Marco Tullner (beide CDU) schaut sie sich die Situation an einer Grundschule in Möckern an. Im Mittelpunkt soll die Digitalisierung der Bildungslandschaft stehen. Nach Angaben von Sachsen-Anhalts Bildungsministerium nehmen auch die Leiter mehrerer anderer Schulen an den Gesprächen teil.

Tullner hatte Karliczek im April 2018 eingeladen und damit auf ein Interview der Bundesministerin in der "Zeit" reagiert. Darin hatte Karliczek angeregt, die Trennung nach Unterrichtsfächern aufzugeben. Tullner sagte vor dem Treffen am Montag, Schulen dürften bei allem Reformeifer nicht überfordert werden. Sein Ziel sei es, Karliczek für die Situation in Sachsen-Anhalt zu sensibilisieren.

Zudem will sich Tullner weiter für mehr Unterstützung vom Bund bei der Digitalisierung an Schulen einsetzen. Zwischen Bund und Ländern hatte es bei der Umsetzung des Digitalpakts Schule zuletzt Streit wegen einer Grundgesetzänderung gegeben. Seither stockt das Vorhaben.