Leipzig/Halle (dpa) - Das "Sputnik Spring Break"-Musikfestival fällt auch in diesem Jahr coronabedingt aus. Dafür werde MDR Sputnik über Pfingsten (21. bis 24. Mai) im Radio und per Livestream 70 Stunden lang ein Spring-Break-Festival-Programm senden, wie der Sender am Mittwoch mitteilte. Den Angaben nach werden 70 überwiegend regionale Künstlerinnen und Künstler rund um die Uhr und zumeist live im MDR-Studio in Halle auflegen. Zu dem Festival waren vor der Pandemie Zehntausende Musikfans auf die Halbinsel Pouch bei Bitterfeld (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) gekommen. Spring Break geht auf die Frühjahrspause an den Hochschulen in den USA zurück, die die Studierenden unter anderem für Feiern und Erholung nutzen.

© dpa-infocom, dpa:210310-99-768620/2

Pressemitteilung MDR