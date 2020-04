Halle/Halberstadt (dpa/sa) - Nach tumultartigen Szenen in der Zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber (Zast) in Halberstadt hat Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) den Vorfall kritisiert. "Ich habe kein Verständnis dafür, dass Missfallen, zum Beispiel weil das Essen nicht geschmeckt hat, tumultartig und aggressiv zum Ausdruck gebracht wird", sagte Stahlknecht am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Er lehne momentan eine dezentrale Unterbringungen der Geflüchteten ab, wie sie unter anderem von der Linksfraktion im Landtag gefordert wurde. Am Samstag hatten auf dem Zast-Gelände Bewohner mehrere Quarantänezäune umgeworfen. Sie machten ihren Unmut über die Bedingungen in der Einrichtung Luft. Rund 100 bis 150 Menschen sollen an dem Tumult beteiligt gewesen sein.

Die knapp 850 Bewohner stehen seit Ende März wegen eines Corona-Falls unter Quarantäne. Dafür wurden die einzelnen Häuser der Einrichtung untereinander isoliert.

Offener Brief Linken-Landesfraktion

Antirassistisches Netzwerk Sachsen-Anhalt