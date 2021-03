Weißenfels (dpa/sa) - In Weißenfels im Burgenlandkreis wird es in diesem Jahr keine Osterfeuer geben. "Die derzeit geltenden Regelungen und die ungewisse Entwicklung der Pandemie in den kommenden Wochen machen diesen Schritt leider unumgänglich", teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Oster- oder Traditionsfeuer könnten nicht genehmigt werden. Die Weißenfelser sollten deshalb davon absehen, entsprechende Anträge beim Ordnungsamt zu stellen.

