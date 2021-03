Dessau-Roßlau/Hamm (dpa) - Die Zweitliga-Handballer vom Dessau-Roßlauer HV müssen ihr Heimspiel gegen den ASV Hamm-Westfalen an diesem Sonntag (17.00 Uhr) absagen. Denn die am Freitag durchgeführten PCR-Tests der Hammer Handballer waren nicht im Labor angekommen. Ohne entsprechenden Befund erschien die Spielaustragung allen Beteiligten und auch der HBL nicht verantwortbar. Schnelltests seien laut HBL-Regularien nicht zugelassen. Dies teilte der Club aus Hamm am Sonntag mit. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

© dpa-infocom, dpa:210328-99-01776/2

Vereinsmitteilung