Dessau (dpa/sa) - Aufgrund von Bauarbeiten fahren ab Freitagabend keine Regional- und S-Bahnen zwischen Dessau Hauptbahnhof und Wolfen (Bitterfeld). Fahrgäste müssen bis zum 5. Mai auf Ersatzbusse umsteigen, wie die Deutsche Bahn am Donnerstag mitteilte. Fernzüge wie Intercitys (IC), darunter der IC von Köln nach Dresden, fahren weder Dessau noch Wolfen (Bitterfeld) an, sondern werden in der Zeit über Köthen umgeleitet.

Die Bahn erneuert zwischen Dessau Hauptbahnhof und Dessau Süd rund 3200 Meter Gleise und 2100 Meter Oberleitung. Auch eine Eisenbahnbrücke im Dessauer Stadtteil Haideburg soll saniert werden. Die Maßnahmen sind Teil der Modernisierung des Eisenbahnknotens Roßlau/Dessau.

Pressemeldung