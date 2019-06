Es rumpelt immer wieder in Sachsen-Anhalts schwarz-rot-grüner Koalition. Nun weiten sich die Streitigkeiten zu einer handfesten Koalitionskrise aus. Die Grünen stellen Bedingungen fürs gemeinsame Weiterregieren.

Magdeburg (dpa/sa) - Der Schutz des Grünen Bandes wird mehr und mehr zur Zerreißprobe für Sachsen-Anhalts Regierungsbündnis aus CDU, SPD und Grünen. Die Grünen setzten der CDU am Montag symbolisch die Pistole auf die Brust und machten deutlich: Wird der nötige Gesetzentwurf Ende Juni nicht gemeinsam von allen Koalitionspartnern in den Landtag eingebracht, steht die weitere Zusammenarbeit in Frage.

Es gehe um ein belastbares Zeichen, dass die gemeinsam im Koalitionsvertrag vereinbarten Vorhaben abgearbeitet würden, sagten Fraktionschefin Cornelia Lüddemann und Parteichefin Susan Sziborra-Seidlitz am Dienstag. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) zeigte sich zuversichtlich, dass sich der Konflikt in der Koalition lösen lässt. Das Grüne Band ist aber nur einer von mehreren Streitpunkten in der Koalition.

Das Bündnis aus CDU, SPD und Grünen - wegen der Farben der Flagge auch Kenia-Koalition genannt - regiert seit 2016. Im Koalitionsvertrag ist festgelegt, den ehemaligen Grenzstreifen als Nationales Naturmonument unter Schutz zu stellen. Naturschutz und Erinnerungskultur sollen gleichermaßen berücksichtigt werden. Die CDU-Fraktion meldete zuletzt rechtliche Bedenken an und fürchtet, dass Landwirte, deren Felder auf dem Grenzstreifen liegen, enteignet werden könnten. Lüddemann wies das zurück und warf der CDU-Fraktion vor, das gemeinsam vereinbarte Vorhaben zu blockieren.

Haseloff sagte, das Grüne Band zum Naturmonument zu erklären sei klarer Bestandteil des Koalitionsvertrags. In diesem Ziel seien sich alle einig. "Es geht jetzt um die technisch-rechtliche Umsetzung", sagte Haseloff. "Das ist eine rechtliche Herausforderung. Aber ich halte sie für lösbar."

Der Streit zwischen den Koalitionspartnern geht aber weit über das Thema Grünes Band hinaus. "Ich sehe das Grüne Band an dieser Stelle als Symbol", sagte Lüddemann. Sie verwies auf Reden mehrerer CDU-Abgeordneter im Landtag, die die Bedeutung des Klimaschutzes in Abrede stellten. Zuletzt hatte der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Markus Kurze, in einer Debatte über eine CO2-Steuer von "Klimawahn" gesprochen. "Wir stehen an einem Punkt, wo die CDU-Fraktion beweisen muss, ob sie mit oder gegen die Grünen regieren will", sagte Lüddemann.

Die Grünen seien auch in die Regierung eingetreten, um nach dem Wahlerfolg der AfD ein "demokratisches Bollwerk" im Parlament zu bilden, sagte Landeschefin Sziborra-Seidlitz. Immer wieder habe man aber erleben müssen, dass CDU-Abgeordnete mit der AfD stimmten - etwa bei der Einsetzung einer Enquete-Kommission zur Untersuchung von Linksextremismus in Sachsen-Anhalt. Auch auf diesem Feld bedürfe es klarer Signale des Koalitionspartners.

In der Landtagssitzung Ende Mai hatten CDU, SPD und Grüne ihren Streit auf offener Bühne ausgetragen. Die Sitzung war schließlich nach einer hitzigen Debatte über die Finanzierung des Magdeburger Uniklinikums unterbrochen worden, Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) musste ans Rednerpult treten und versuchte, die Wogen zu glätten.

Die SPD-Fraktion hatte daraufhin bereits in der vergangenen Woche Bedingungen für die weitere Zusammenarbeit gestellt. Fraktionschefin Katja Pähle nannte neben dem Schutz des Grünen Bandes die Einführung eines Azubi-Tickets und die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. Von der CDU-Fraktion gab es zunächst keine Reaktion. Die Fraktion wollte am Montagabend zu einer Sondersitzung zusammenkommen, wie eine Sprecherin ankündigte. Dort werde man sich mit der aktuellen Lage auseinandersetzen.