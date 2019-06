Halle (dpa/sa) - Die Polizei in Halle sucht weiter nach dem Mann, der nach zwei Unfällen ein Kleinkind in seinem Auto zurückgelassen hat. Die Fahndung laufe noch, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Der Gesuchte war am Freitag zunächst an einer Einfahrt zu einem Supermarkt mit einem anderen Auto zusammengestoßen und weitergefahren. Wenig später stieß er erneut mit einem Auto zusammen und flüchtete anschließend zu Fuß. Das einjährige Kind und einen Hund ließ er im Wagen zurück. Warum der Mann die Flucht ergriff, ohne sich um Kind und Hund zu kümmern, war noch unklar.