Erfurt (dpa) - Trotz Corona-Pandemie soll Ende des Monats erneut der Gewinner des europäischen Filmpreises "Young Audience Award" von Kinderjurys in 32 Ländern gekürt werden. Dazu werde allerdings die Sichtung der nominierten Filme und die Diskussion darüber ins Internet verlagert, teilte die Deutsche Kindermedienstiftung als Mitveranstalter am Mittwoch mit.

Für die Erfurter Jury sucht sie noch Mädchen und Jungen im Alter von 12 bis 14 Jahren aus Thüringen und Sachsen-Anhalt. Anmeldeschluss ist der 16. April.

Weitere Jurys gebe es in Deutschland ebenfalls online in Chemnitz und Berlin, hieß es. Insgesamt beteiligen sich den Angaben zufolge 32 europäische Länder an dem Wettbewerb. Nominiert sind drei Filme: "Mein Bruder jagt Dinosaurier" von Stefano Cipani (Italien/Spanien), "Meine wunderbar seltsame Woche mit Tess" von Steven Wouterlood (Niederlande/Deutschland) und "Rocca verändert die Welt" von Katja Benrath (Deutschland).

