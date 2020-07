Arendsee (dpa/sa) - Herumliegende Kinderkleidung hat am Arendsee einen Großeinsatz von Rettungskräften und freiwilligen Helfern ausgelöst. Wie die Polizei in Salzwedel am Mittwoch mitteilte, hatte eine Frau am Dienstag auf einer Badewiese gegen 17.00 Uhr mehrere Kleidungsstücke entdeckt. Ein dazugehöriges Kind war aber weit und breit nicht zu sehen. Die Polizei löste eine große Suchaktion aus. Nach zwei Stunden kam die erlösende Nachricht. Drei Kinder trudelten am Einsatzort ein. Einer der Jungen erklärte, dass er seine Sachen am Ufer zurückgelassen hatte. Die Mutter des Jungen konnte dies bestätigen.

Die Polizei und Rettungskräfte hatten mit freiwilligen Helfern am Ufer des großen Sees, auf dem Wasser und mit Tauchern nach dem Kind gesucht. Pensionen, Hotels und Kinderheime in der Nähe wurden befragt, ein Polizeihubschrauber für die Suche aus der Luft zur Unterstützung angefordert.