Erfurt (dpa) - Mit einer Spezialeinrichtung in Eisenach wollten evangelische Landeskirchen einst alles Jüdische aus der Kirche verbannen. 80 Jahre nach der Gründung des sogenannten Entjudungsinstituts erinnert die Evangelische Landeskirche in Mitteldeutschland (EKM) mit verschiedenen Veranstaltungen an dieses dunkle Kapitel. Über die genauen Pläne will unter anderem EKM-Landesbischöfin Ilse Junkermann heute in Erfurt informieren. Bereits bekannt ist eine für Herbst geplante Ausstellung im Eisenacher Lutherhaus.

Elf Landeskirchen gründeten 1939 das "Institut zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das deutsche kirchliche Leben". Es war auch innerhalb der evangelischen Kirche umstritten. Die Institutsmitarbeiter sollten nationalsozialistische Ideologien auf die Kirche und ihre Schriften übertragen. So entfernten sie etwa in ihrer Version der Weihnachtsgeschichte Verweise auf Jesus' Beschneidung. Die geschichtliche Aufarbeitung begann erst nach 1990.

Zur Ausstellung im Lutherhaus