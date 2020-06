Magdeburg (dpa) - Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) will in ihren Räumen verstärkt Freizeit- und Bildungsaktionen für Kinder anbieten. Unter dem Motto "Räume geben" würden gemeinsam mit der Diakonie-Spendenaktion "Kinder Urlaub schenken" 45 000 Euro zur Verfügung gestellt, teilten EKM und Diakonie am Sonntag in Magdeburg mit. Damit sollten Tages- und Nachmittagsaktionen für Kinder und Jugendliche ermöglicht werden, aber auch für Nachhilfe. Die Räume, Säle und Gärten sollten auch verstärkt für Ferienspiele genutzt werden. Die evangelischen Kirchgemeinden seien aufgerufen, sich an der Aktion zu beteiligen.

"Die Corona-Krise hat gerade unseren Jüngsten vieles abverlangt", erklärte Diakonie-Vorstand Christoph Stolte. "Über Wochen die Freunde nicht zu sehen, nicht zur Schule zu dürfen und keinen Spielplatz zu besuchen, ist für die Kinder eine enorme Belastung."