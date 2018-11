Magdeburg (dpa) - Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland ehrt mehrere Gemeinden für ihr besonderes Angebot für Familien. Die Gemeinden in Sachsen-Anhalt und Thüringen reagierten mit ihren Projekten auf einen gesellschaftlichen Wandel, der auch Familien verändere, teilte ein Sprecher der Kirche am Donnerstag mit. Die Preise werden an diesem Samstag in der Stadtkirche Elbingerode jeweils an eine städtische und eine ländliche Gemeinde vergeben.

Den ersten Platz teilt sich die Gemeinde Elbingerode für eine Gemeindefreizeit mit Büttelstedt und Neumark für ihren gemeinsamen Kinderpilgerweg. Beide erhalten ein Preisgeld von 1500 Euro. Mit dem zweiten Platz wurden die monatliche Familienkirche der Gemeinden Bleicherode und ein Chor für Menschen allen Alters in Dippach ausgezeichnet. Den mit 500 Euro dotierten dritten Platz belegen die Gemeinden Tschirma und Weferlingen.

