Magdeburg (dpa) - Zum Auftakt der bundesweiten Initiative "Uns schickt der Himmel" haben sich zahlreiche kirchliche Kinder- und Jugendgruppen aus Sachsen-Anhalt an sozialen Projekten beteiligt. Seit dem Morgen seien junge Engagierte dabei, Spielplätze zu renovieren, Müll zu sammeln oder in Seniorenheimen das Gespräch mit älteren Menschen zu suchen, teilten die Organisatoren des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) am Donnerstag mit.

Junge Menschen könnten aus der 72-stündigen Aktion lernen, dass sich Engagement lohne, sagte der Ministerpräsident und Schirmherr der Initiative, Reiner Haseloff (CDU). Rund 1500 junge Engagierte wollen sich laut BDKJ bis zum 26. Mai in kleinen Projekten freiwillig engagieren. Bundesweit sollen 80 000 junge Menschen mitmachen.

Die Projekte suchen sich die Jugendlichen laut der Veranstalter meist selbst. In Sachsen-Anhalt wird die Aktion gemeinsam mit der Jugend der Evangelischen Landeskirche in Mitteldeutschland sowie der Evangelischen Jugend Anhalts gestaltet. Neben kirchlichen Jugendverbänden hätten sich auch Schulklassen und andere Jugendgruppen angemeldet.