Magdeburg (dpa/sa) - Mit festen Gruppen und möglichst viel Zeit an der frischen Luft will die Landesregierung Sachsen-Anhalts Erzieher und Kita-Kinder vor dem Coronavirus schützen. Das geht aus dem Konzept der Landesregierung für den Übergang aus der derzeitigen Notbetreuung in die eingeschränkte Regelbetreuung nach Pfingsten hervor, das Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) am Montag in Magdeburg vorstellte. Alle Kinder dürfen demnach ab dem 2. Juni wieder in ihre Kita, ihre Krippe oder ihren Hort.

Den Kita-Trägern soll zudem in den kommenden Tagen ein Hygienekonzept für die Kinderbetreuung zugehen. Auch Eltern und Erzieher sollen mit Briefen in den nächsten Tagen auf die neuen Regeln eingestellt werden. Mit der Festlegung der Gruppen will die Landesregierung verhindern, dass im Falle eines Ausbruchs die ganze Kita geschlossen werden muss. Bisher gibt es in Sachsen-Anhalt laut der Ministerin weder unter Kita-Kindern noch Betreuern einen Corona-Fall. Das Spielen und Betreuen draußen legt die Regierung nahe, weil dort das Ansteckungsrisiko geringer sein soll als in geschlossenen Räumen.

Die Landesregierung soll den Fahrplan in der kommenden Woche mit der sechsten Landesverordnung zur Corona-Eindämmung beschließen. Eltern und Erzieher könnten sich aber schon jetzt darauf verlassen, dass die Kinder ab dem 2. Juni wieder betreut werden, sagte die Sozialdemokratin. Feste Vorgaben zur Dauer der täglichen Betreuung, etwa dass abwechselnd nur einige Kinder betreut werden, mache die Regierung nicht, sagte Grimm-Benne. Dafür sei die Situation in den verschiedenen Landesteilen zu unterschiedlich.