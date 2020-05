Zahlreiche Paare Gummistiefel hängen in einer an einer Wand. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild Lino Mirgeler

Magdeburg (dpa/sa) - Nach Pfingsten soll in Sachsen-Anhalt wieder jedes Kind die Möglichkeit bekommen, die Kita zu besuchen. Auf einer Pressekonferenz heute will Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) ihr Konzept für den Übergang von der erweiterten Notbetreuung hin zur eingeschränkten Regelbetreuung vorstellen.

Denn klar ist: Die Kindertageseinrichtungen im Land sind nicht für die Abstands- und Hygieneregeln gebaut, die Betreuer und Kinder in der Corona-Krise einhalten müssen. Auf der Pressekonferenz will die Ministerin nun darlegen, wie die Kinder trotzdem betreut werden können. Auch der Übergang bis zu Pfingsten soll Thema sein. An den Beratungen waren auch kommunale Vertreter und Kita-Träger beteiligt.

Seit Mitte März sind die Kitas für die meisten Kinder geschlossen. Ein Recht auf Betreuung ihrer Kinder hatten nur Eltern, die auch während der Pandemie an ihrem Arbeitsplatz unverzichtbar waren, wie Ärzte, Krankenschwestern und Mitarbeiter von Supermärkten. Mit den Lockerungen der vergangenen Wochen erweiterte die Landesregierung den Anspruch auf Betreuung der Kinder jeweils um die Berufsgruppen, die auch wieder arbeiten durften. Bis vorigen Dienstag war bereits rund jedes dritte Kind im Land zurück in der Tagesbetreuung.