Magdeburg (dpa/sa) - Hoffnungsvolle Sporttalente aus dem Norden Sachsen-Anhalts kommen von heute an in Magdeburg zusammen. Erwartet werden rund 800 Drittklässler, die sich zuvor in einem Projekt des Landessportbundes besonders hervorgetan hatten. Sie präsentieren sich während der zweitägigen Sachsen-Anhalt-Spiele den Trainern olympischer Kernsportarten wie Leichtathletik, Judo und Rudern.

Bereits vor etwa einem Monat trafen sich die besten 800 Jungen und Mädchen aus dem Süden Sachsen-Anhalts in Halle. Insgesamt hatten 16 611 Schüler an 530 Grundschulen im ganzen Land im Rahmen der Talentfindung einen sportmotorischen Test gemacht - 1600 wurden zu den Sportspielen eingeladen.

Landessportbund Sachsen-Anhalt