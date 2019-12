Halle (dpa) - Der Klimaforscher Gerald Haug (51) wird neuer Präsident der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Der Senat der Akademie wählte ihn in geheimer und schriftlicher Abstimmung, wie eine Sprecherin der Akademie in Halle am Mittwoch mitteilte. Haug übernehme das Amt am 1. März 2020 von Jörg Hacker. Der Mikrobiologe führt die Leopoldina seit 2010.

Hacker scheidet nach zwei Amtszeiten den Angaben zufolge turnusgemäß aus. Haug ist aktuell Direktor am Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz sowie Professor an der Eidgenössisch-Technischen Hochschule (ETH) Zürich in der Schweiz. Die feierliche Amtsübergabe erfolge am 20. Februar 2020.

