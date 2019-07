Gräfenhainichen (dpa/sa) - Bei heißen Temperaturen und weitestgehend Sonnenschein sind bis zum Samstag knapp 25 000 Besucher zum "Melt!"-Festival bei Gräfenhainichen (Landkreis Wittenberg) gekommen. Am Abend wolle als neuer Höhepunkt für das Festival der britische Rapper Stormzy auftreten, sagte Festivalsprecher Tommy Nick am Samstag. Zunächst war ein Konzert des Künstlers ASAP Rocky geplant. Der US-Rapper musste allerdings absagen, nachdem er wegen einer Schlägerei in Schweden in Untersuchungshaft kam. Bereits beim "Splash!"-Festival eine Woche zuvor sollte ASAP Rocky auf dem Festivalgelände am Gremminer See auftreten.

Das "Melt!"-Festival ist eine der bedeutendsten Veranstaltungen auf dem Areal, das wegen seiner beeindruckenden Kulisse aus fünf riesigen Kohlebaggern bekannt ist. Das Gelände selbst liegt auf einer Halbinsel eines gefluteten Tagebaulochs. Das "Melt!"-Festival dauert bis Sonntag. Neben Singer-Song-Writer-Größen wie Bon Iver standen auch Konzerte von Electro-Musikern wie dem Berliner Duo Modeselektor und DJs wie Four Tet auf dem Programm.

Melt-Festival 2019